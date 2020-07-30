ДТП в Одессе. Фото: Думская

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Одессе с участием сотрудников полиции.

Автомобиль патрульной полиции протаранил микроавтобус службы доставки воды на перекрестке проспекта Шевченко и проспекта Гагарина. Предварительно известно, что полицейский «Приус» поворачивал с Гагарина на Шевченко и врезался в бус, который ехал по прямой. Подробности аварии выясняются. Об этом 30 июля сообщает «Думская».

Оба автомобиля были сильно повреждены в ДТП. У полицейского авто смята левая часть кузова, а у микроавтобуса повреждены передний корпус и бампер.

В аварии пострадали три человека — два сотрудника патрульной полиции и водитель микроавтобуса. Все трое получили черепно-мозговые травмы. Кроме того, девушка-полицейский и водитель автобуса получили переломы ребер. Всех пострадавших госпитализировали.

Напомним, 28 июля во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие — рейсовый автобус слетел с дороги в кювет недалеко от села Большая Озимые Самборского района. В результате аварии семь пассажиров автобуса получили травмы различной тяжести.