ДТП в Одесі. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n141811-patrulne-avto-protaranylo-mikroavtobus-v-odesi-ie-postrajdali-foto-video.html

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Дорожньо-транспортна пригода сталася в Одесі за участю співробітників поліції.

Автомобіль патрульної поліції протаранив мікроавтобус служби доставки води на перехресті проспекту Шевченка та проспекту Гагаріна. Попередньо відомо, що поліцейський «Пріус» повертав з Гагаріна на Шевченка і врізався в бус, який їхав по прямій. Подробиці аварії з’ясовуються. Про це 30 липня повідомляє «Думська».

Обидва автомобіля були сильно пошкоджені в ДТП. У поліцейського авто зім’ята ліва частина кузова, а в мікроавтобуса пошкоджені передній корпус і бампер.

В аварії постраждали троє осіб — двоє співробітників патрульної поліції та водій мікроавтобуса. Всі троє дістали черепно-мозкові травми. Окрім того, дівчина-поліцейський та водій буса дістали переломи ребер. Усіх постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, 28 липня у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода — рейсовий автобус злетів з дороги в кювет поблизу села Велика Озимина Самбірського району. Внаслідок аварії семеро пасажирів автобуса отримали травми різної тяжкості.