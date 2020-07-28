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Ракурс
Автобус злетів у кювет на Львівщині. Фото: Нацполіція

Автобус злетів у кювет на Львівщині, є постраждалі (ФОТО)

28 лип 2020, 16:51
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ДТП на Львівщині сталася сьогодні, 28 липня. Автобус, який прямував за маршрутом Самбір — Дрогобич, злетів з дороги в кювет поблизу села Велика Озимина Самбірського району.

У результаті аварії семеро пасажирів автобуса отримали травми різної тяжкості. Серед постраждалих чотирирічна дитина, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Автобус злетів у кювет на Львівщині. Фото: НацполіціяЗа попередніми даними, 59-річний водій автобуса не впорався з керуванням на повороті і транспортний засіб злетів із дороги.

Автобус злетів у кювет на Львівщині. Фото: НацполіціяЗа фактом ДТП слідчі Самбірського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Автобус злетів у кювет на Львівщині. Фото: Нацполіція


Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Як раніше писав «Ракурс», у Польщі, біля міста Богуславець сталася ДТП. Зіткнулися рейсовий автобус, у якому їхали близько 40 українських заробітчан, та дві вантажівки. У аварії постраждали 36 осіб.

Джерело: Ракурс


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