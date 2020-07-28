Автобус злетів у кювет на Львівщині. Фото: Нацполіція

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Ракурс

ДТП на Львівщині сталася сьогодні, 28 липня. Автобус, який прямував за маршрутом Самбір — Дрогобич, злетів з дороги в кювет поблизу села Велика Озимина Самбірського району.

У результаті аварії семеро пасажирів автобуса отримали травми різної тяжкості. Серед постраждалих чотирирічна дитина, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За попередніми даними, 59-річний водій автобуса не впорався з керуванням на повороті і транспортний засіб злетів із дороги.

За фактом ДТП слідчі Самбірського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Як раніше писав «Ракурс», у Польщі, біля міста Богуславець сталася ДТП. Зіткнулися рейсовий автобус, у якому їхали близько 40 українських заробітчан, та дві вантажівки. У аварії постраждали 36 осіб.