Автобус слетел в кювет на Львовщине. Фото: Нацполиция

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Ракурс

ДТП на Львовщине произошло сегодня, 28 июля. Автобус, следовавший по маршруту Самбор — Дрогобыч, слетел с дороги в кювет вблизи села Великая Озимина Самборского района.

В результате аварии семеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительным данным, 59-летний водитель автобуса не справился с управлением на повороте и транспортное средство слетело с дороги.

По факту ДТП следователи Самборского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Как ранее писал «Ракурс», в Польше, возле города Богуславец произошло ДТП. Столкнулись рейсовый автобус, в котором ехали около 40 украинских заробитчан, и два грузовика. В аварии пострадали 36 человек.