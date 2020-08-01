Погода в Украине. Фото: besthdwallpaper.com

https://racurs.ua/n141910-solnechno-na-zapade-i-dojdlivo-na-vostoke-pogoda-v-ukraine-2-avgusta.html

Ракурс

Погода в Украине 2 августа будет относительно теплой. В западных областях страны дневная температура будет колебаться от 21° до 26°, осадков не прогнозируется, днем ожидается ясная погода. Теплее всего будет на юге, здесь столбики термометров покажут 25−27°. В центре страны днем воздух прогреется до 23−25°.

В восточных областях, а также в Днепре, Запорожье и Херсоне днем пройдут небольшие дожди. Дневная температура будет колебаться от 22° до 25°, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 2 августа будет относительно теплой и сухой. Столбики термометров ночью опустятся до 13−15°, днем — поднимутся до 23−25°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет сухой, днем солнечно. Ночью температура воздуха составит 10−12°, днем — 21−23°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет теплой и без осадков. Ночью термометры покажут 15−17°, днем — 25−27°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 2 августа будет теплой, днем возможен дождь. Температура воздуха ночью опустится до 12−14°, днем — поднимется до 23−25°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет относительно теплой, днем ожидаются дожди. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 12−14°, днем — 22−24°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 2 августа будет относительно теплой, днем на небе будет светить солнце. Ночью температура составит 11−13°, днем ​​воздух прогреется до 24−26°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 2 августа будет не очень спокойной. Ночью и утром будут наблюдаться небольшие возмущения магнитного поля. Во второй половине дня геомагнитная обстановка стабилизируется.