Погода в Україні. Фото: besthdwallpaper.com

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Погода в Україні 2 серпня буде відносно теплою. У західних областях країни вдень температура коливатиметься від 21° до 26°, опадів не прогнозується, вдень очікується ясна погода. Найтепліше буде на півдні, тут стовпчики термометрів покажуть 25−27°. У центрі країни вдень повітря прогріється до 23−25​​°.

У східних областях, а також у Дніпрі, Запоріжжі та Херсоні вдень пройдуть невеликі дощі. Температура вдень коливатиметься від 22° до 25°, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 2 серпня буде відносно теплою і сухою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 13−15°, вдень — піднімуться до 23−25​​°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде сухою, вдень сонячно. Вночі температура повітря становитиме 10−12°, вдень — 21−23°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде теплою і без опадів. Вночі термометри покажуть 15−17°, вдень — 25−27°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 2 серпня буде теплою, вдень можливий дощ. Температура повітря вночі опуститься до 12−14°, вдень — підніметься до 23−25​​°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде відносно теплою, вдень очікуються дощі. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 12−14°, вдень — 22−24°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 2 серпня буде відносно теплою, вдень на небі буде світити сонце. Вночі температура становитиме 11−13°, вдень повітря прогріється до 24−26°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 2 серпня буде не дуже спокійною. Вночі та вранці спостерігатимуться невеликі збурення магнітного поля. У другій половині дня геомагнітна обстановка стабілізується.