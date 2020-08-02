Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n141936-solnce-i-peremennaya-oblachnost-pogoda-v-ukraine-na-3-avgusta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 3 августа ожидается теплая и солнечная. Переменная облачность прогнозируется на территории всей страны.

Ночью будет относительно тепло — от 10° тепла в восточных областях до 18° выше нуля в южных. Днем столбики термометров покажут 22−28° выше нуля. Ветер обещают северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 3 августа прогнозируется без существенных осадков. Ночью воздух прогреется до 13−15° тепла, а днем — 24−26° выше нуля.

Погода в Харькове в понедельник будет солнечная и малооблачная. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 25−27° выше нуля.

Погода Одессе завтра тоже ожидается малооблачная и теплая. Температура воздуха ночью ожидается 16−18° тепла, а днем — 26−28° выше нуля.

Погодные условия во Львове в ближайшие сутки будут хорошими — обещают солнце и тепло. Столбики термометров в темное время суток покажут 11−13° тепла, а днем 25−27° тепла по Цельсию.

Погода в Карпатах в первый рабочий день недели ожидается с солнцем и переменной облачностью. Температурные показатели будут следующими — ночью 11−13° тепла, а днем — 25−28° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 20 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 2 августа погода в Украине будет относительно теплой, но жарко должно быть на юге, здесь столбики термометров днем покажут 25−27°.