Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n141936-sonce-ta-minlyva-hmarnist-pogoda-v-ukrayini-na-3-serpnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 3 серпня очікується тепла та сонячна. Мінлива хмарність прогнозується на території всієї країни.

Вночі буде відносно тепло — від 10° тепла в східних областях до 18° вище нуля в південних. Вдень стовпчики термометрів покажуть 22−28° вище нуля. Вітер обіцяють північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 3 серпня прогнозується без істотних опадів. Вночі повітря прогріється до 13−15° тепла, а вдень —24−26° вище нуля.

Погода в Харкові у понеділок буде сонячна та малохмарна. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

Погода завтра Одесі теж очікується малохмарна та тепла. Температура повітря вночі очікується 16−18° тепла, а вдень —26−28° вище нуля.

Погодні умови у Львові найближчої доби будуть хорошими — обіцяють сонце та тепло. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 11−13° тепла, а вдень 25−27° тепла за Цельсієм.

Погода в Карпатах в перший робочий день тижня очікується з сонцем та мінливою хмарністю. Температурні показники будуть наступними —вночі 11−13° тепла, а вдень —25−28° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 20 липня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 2 серпня погода в Україні буде відносно теплою, але найспекотніше повинно бути на півдні, тут стовпчики термометрів вдень покажуть 25−27°.