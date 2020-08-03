Коронавирус вступил в новую фазу в США — что это значит

Коронавирус в США. Фото: Pixabay

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Коронавирус в мире может перейти на новый уровень. В США (Соединенных Штатах Америки) заявили, что страна вступила в новую фазу распространения эпидемии коронавируса.



Теперь инфекция распространилась не только в городах, но и в селах. Об этом заявили эксперты Белого дома.

Сообщается, что количество инфицированных растет в ряде районов страны. Сейчас чиновники Министерства здравоохранения США работают с губернаторами над адаптацией карантинных мероприятий для каждого штата.

В правительстве заявили, что жители сельской местности не обладают иммунитетом и не защищены от коронавируса, поэтому им стоит особенно осторожно относиться к окружающим, чтобы не заразить их.

Координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс заявила, что люди, живущие в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома, чтобы защитить пожилых членов семьи.

Биркс сообщила, что федеральная власть готовит индивидуальные отчеты по каждому штату, где исследуются тенденции распространения коронавируса и анализируются данные больниц. Согласно этим отчетам, власть будет устанавливать необходимый уровень ограничений для каждого штата.

Также Биркс высказала обеспокоенность путешествиями американцев по стране и заявила, что после путешествия к местам с большим количеством случаев заболевания нужно вести себя так, будто вы уже заражены, чтобы не подвергать опасности других. То есть носить маску и избегать возможных скоплений людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США зафиксировали повторное заражение коронавирусом. Об этом свидетельствует горький опыт 50-летнего пациента из США, который с разницей в три месяца дважды переболел COVID-19.