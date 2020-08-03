Коронавірус вступив у нову фазу в США — що це означає

Коронавірус в США. Фото: Pixabay

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Коронавірус у світі може перейти на новий рівень. У США (Сполучених Штатах Америки) заявили, що країна вступила в нову фазу розповсюдження епідемії коронавірусу.



Тепер інфекція стала надзвичайно поширеною не тільки в містах, а й у селах. Про це заявили експерти Білого дому.

Повідомляється, що кількість інфікованих зростає в низці районів країни. Наразі чиновники Міністерства охорони здоров’я США працюють із губернаторами над адаптацією карантинних заходів для кожного штату.

В уряді заявили, що жителі сільської місцевості не мають імунітету та не захищенні від коронавірусу, тому їм варто особливо обережно ставитися до оточуючих, щоб не заразити їх. Координатор робочої групи Білого дому з боротьби із коронавірусом Дебора Біркс заявила, що люди, що живуть у сім’ях із кількох поколінь, мусять носити маски навіть удома, щоб захистити літніх членів сім’ї.

Біркс повідомила, що федеральна влада готує індивідуальні звіти по кожному штату, де досліджуються тенденції поширення коронавірусу та аналізуються дані лікарень. Згідно з цими звітами, влада буде встановлювати необхідний рівень обмежень для кожного штату.

Також Біркс виказала занепокоєність подорожами американців по країні та заявила, що після подорожі до місць із великою кількістю випадків захворювання потрібно поводити себе так, нібито ви вже заражені, щоби не наражати на небезпеку інших. Тобто носити маску та уникати можливих скупчень людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в США зафіксували повторне зараження коронавірусом. Про це свідчить гіркий досвід 50-річного пацієнта зі США, який із різницею в три місяці двічі перехворів на COVID-19.