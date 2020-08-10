Погода в Украине. Фото: Seldon.News

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Погода в Украине 11 августа будет относительно теплой, но дождливой. Лишь на юге и востоке, кроме Харьковской области, сохранится сухая теплая погода. Остальную часть страны накроют грозы.

Несмотря на дожди, температура воздуха снизится не значительно. Днем столбики термометров покажут от 24° на севере до 32° на юге, а ночью температура воздуха прогреется от 14° на севере до 20° на юге, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 11 августа будет теплой. Ночь пройдет без осадков, а днем возможны дожди с грозами. Столбики термометров ночью опустятся до 16−18°, днем — поднимутся до 26−28°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове ночью будет сухой, днем пройдут дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 14−16°, днем — 25−27°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет жаркой, осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 18−20°, днем — 30−32°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 11 августа будет теплой и сухой. Температура воздуха ночью опустится до 16−18°, днем — поднимется до 27−29°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет теплой, днем пройдут дожди с грозами. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 15−17°, днем — 26−28°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 11 августа будет очень теплой, но днем ожидаются дожди с грозами. Ночью температура составит 18−20°, днем ​​воздух прогреется до 29−31°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 11 августа будет относительно спокойной. Лишь в первой половине дня возможны незначительные возмущения магнитного поля.