Погода в Україні. Фото: Seldon.News

https://racurs.ua/ua/n142293-grozy-nakryut-krayinu-suho-lyshe-na-pivdni-ta-shodi-pogoda-v-ukrayini-11-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 11 серпня буде відносно теплою, але дощовою. Лише на півдні та сході, окрім Харківської області, збережеться суха тепла погода. Іншу частину країни накриють грози.

Попри дощі, температура повітря знизиться не значно. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 24° на півночі до 32° на півдні, а вночі температура повітря прогріється від 14° на півночі до 20° на півдні, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 11 серпня буде теплою. Ніч пройде без опадів, а вдень можливі дощі з грозами. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 16−18°, вдень — піднімуться до 26−28°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові вночі буде сухою, вдень пройдуть дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме 14−16°, вдень — 25−27°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде спекотною, опадів не очікується. Вночі термометри покажуть 18−20°, вдень — 30−32°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 11 серпня буде теплою і сухою. Температура повітря вночі опуститься до 16−18°, вдень — підніметься до 27−29°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде теплою, вдень пройдуть дощі з грозами. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 15−17°, вдень — 26−28°. Вітер північно-західний, 5−10 м / с.

Погода на Закарпатті 11 серпня буде дуже теплою, але вдень очікуються дощі з грозами. Вночі температура становитиме 18−20°, вдень повітря прогріється до 29−31°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 11 серпня буде відносно спокійною. Лише у першій половині дня можливі незначні збурення магнітного поля.