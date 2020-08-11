«Укрбуд» уличили в махинациях в Чернобыльской зоне, фото: Delo.ua

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Строительство в Чернобыльской зоне объектов для хранения радиоактивных отходов сопровождалось миллионными оборудками со стороны руководства государственной строительной корпорации «Укрбуд».

К этим действиям были привлечены ООО «СК «Укрбудмонтаж"и ЗАО «Укрэнергомонтаж», входящие в состав «Укрбуда», сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что эти компании в течение 2017−2018 годов победили в ряде государственных закупок, объявленных «Энергоатомом» и государственным специализированным предприятием «Чернобыльская атомная электростанция», которое занимается снятием с эксплуатации энергоблоков ЧАЭС и преобразованием объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.

Речь идет о тендерах на в целом 1,1 млрд грн по сооружению четырех ядерных объектов в зоне отчуждения:

централизованного хранилища отработанного ядерного топлива;

комплексов инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля;

завода по переработке жидких радиоактивных отходов.

В СБУ отмечают, что «Укрбудмонтаж» и «Укрэнергомонтаж» выиграли эти тендеры неправомерно, грубо нарушив украинское законодательство.

По информации правоохранителей, эти компании вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов. Также они значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, в результате чего из госбюджета были необоснованно выделены более 26 млн грн.

Сейчас обе компании оштрафованы на 117 млн ​​грн и на три года лишены права участвовать в госзакупках, соответствующие материалы переданы в Антимонопольный комитет.

В конце июля о разоблачении заговора на строительных работах в Чернобыле, в которой были задействованы «Укрбудмонтаж» и «Укрэнергомонтаж», сообщала пресс-служба Антимонопольного комитета.

Напомним, в июне СБУ опубликовала секретные документы об аварии на ЧАЭС.