«Укрбуд» викрили на оборудках у Чорнобильській зоні, фото: Delo.ua

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Будівництво у Чорнобильській зоні об'єктів для зберігання радіоактивних відходів супроводжувалося мільйонними оборудками з боку керівництва державної будівельної корпорації «Укрбуд».

До цих дій були залучені ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» та ПрАТ «Укренергомонтаж», котрі входять до складу «Укрбуду», повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що ці компанії протягом 2017−2018 років перемогли у низці державних закупівель, оголошених «Енергоатомом» та державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська атомна електростанція», яке займається зняттям з експлуатації енергоблоків ЧАЕС та перетворенням об'єкту «Укриття» в екологічно безпечну систему.

Йдеться про тендери на загалом 1,1 млрд грн щодо спорудження чотирьох ядерних об'єктів у Зоні відчуження:

централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива;

комплексів інженерно-технічних систем фізичного захисту та радіаційного контролю;

заводу з переробки рідких радіоактивних відходів.

У СБУ зазначають, що «Укрбудмонтаж» і «Укренергомонтаж» виграли ці тендери неправомірно, грубо порушивши українське законодавство.

За інформацією правоохоронців, ці компанії вступили у змову для маніпулювання цінами й усунення конкурентів. Також вони значно завищили ринкову вартість на роботи та послуги, в результаті чого з держбюджету було необґрунтовано виділено понад 26 млн грн.

Наразі обидві компанії оштрафовані на 117 млн грн і на три роки позбавлені права брати участь у держзакупівлях, відповідні матеріали передані до Антимонопольного комітету.

Наприкінці липня про викриття змови на будівельних роботах в Чорнобилі, в якій були задіяні «Укрбудмонтаж» та «Укренергомонтаж», повідомляла прес-служба Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, у червні СБУ опублікувала секретні документи про аварію на ЧАЕС.