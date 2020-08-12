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Ракурс
Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Фото: ТСН

Порошенко посоветовал Лукашенко план выхода из кризиса (ВИДЕО)

12 авг 2020, 20:14
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Протесты в Беларуси вызывают озабоченность у политиков соседних стран. Прокомментировал сложившуюся ситуацию в Беларуси и бывший президент Украины Петр Порошенко. Кроме того, Порошенко дал несколько советов президенту Беларуси Александру Лукашенко относительно урегулирования ситуации в стране.

Соответствующее видеообращение Порошенко опубликовал в своем Facebook.

По мнению пятого президента Украины, от процветания и независимости Беларуси во многом зависит безопасность и благополучие Украины. Поэтому нельзя допустить, чтобы Беларусь сползала в пучину хаоса и политической неопределенности.

Порошенко призвал власть Беларуси пойти навстречу обществу, которое стремится к демократическим изменениям. Поэтому сначала необходимо прекратить насилие против граждан Беларуси.

Кроме того, необходимо освободить политзаключенных и задержанных активистов. Также Порошенко предложил Лукашенко найти диалог с обществом и объявить о проведении досрочных президентских выборов с привлечением международных наблюдателей.


Предложения Порошенко во многом перекликаются с планом выхода из кризиса, который разработали Литва, Латвия и Польша. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что формирование национального совета из представителей правительства и гражданского общества могло бы стать оптимальным решением в вопросе разрешения кризиса.

Источник: Ракурс


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