Петро Порошенко та Олександр Лукашенко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n142407-poroshenko-poradyv-lukashenku-plan-vyhodu-z-kryzy-video.html

Ракурс

Протести в Білорусі викликають заклопотаність у політиків сусідніх країн. Прокоментував ситуацію, що склалася у Білорусі й колишній президент України Петро Порошенко. Крім того, Порошенко порадив президенту Білорусі Олександру Лукашенку шляхи врегулювання ситуації у країні.

Відповідне відеозвернення Порошенко опублікував у своєму Facebook.

На думку п’ятого президента України, від процвітання і незалежності Білорусі багато в чому залежить безпека і благополуччя України. Тому не можна допустити, щоб Білорусь сповзала у безодню хаосу і політичної невизначеності.

Порошенко закликав владу Білорусі піти назустріч суспільству, яке прагне демократичних змін. Тому спочатку необхідно припинити насильство проти громадян Білорусі.

Крім того, необхідно звільнити політв’язнів та затриманих активістів. Також Порошенко запропонував Лукашенку знайти діалог із суспільством та оголосити про проведення дострокових президентських виборів із залученням міжнародних спостерігачів.

Пропозиції Порошенка багато в чому перегукуються із планом виходу з кризи, який розробили Литва, Латвія та Польща. Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що формування національної ради з представників уряду та громадянського суспільства могло б стати оптимальним рішенням у питанні розв’язання кризи.