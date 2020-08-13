Погода в Украине. Фото: Капитал

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Погода в Украине 14 августа уже не будет слишком теплой. По всей территории будет наблюдаться снижение температуры. Теплее всего будет на Закарпатье. Здесь днем воздух прогреется до 28°. Холоднее всего будет в Сумах, температура воздуха днем не превысит 21°.

Осадков не ожидается, лишь в Харьковской и Луганской областях днем возможны дожди. По всей территории страны будет преобладать северный ветер, 5−10 м/с, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 14 августа будет умеренно теплой и сухой, на небе будет наблюдаться облачность. Столбики термометров ночью опустятся до 10−12°, днем — поднимутся до 21−23°.

Погода во Львове будет сухой и относительно теплой. Ночью температура воздуха составит 10−12°, днем — 24−26°.

Погода в Одессе сохранится относительно теплой, осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 15−17°, днем — 24−26°.

Погода в Днепре 14 августа будет не очень теплой. Температура воздуха ночью опустится до 11−13°, днем — поднимется до 21−23°.

Погода в Харькове будет не очень теплой, днем ожидаются дожди. Ночью температура составит 10−12°, днем ​​воздух прогреется до 20−22°.

Погода на Закарпатье 14 августа будет теплой и сухой. Ночью температура составит 14−16°, днем ​​воздух прогреется до 26−28°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 августа будет относительно спокойной. На протяжении суток возможны лишь незначительные возмущения магнитного поля.