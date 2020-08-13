Погода в Україні. Фото: Капітал

https://racurs.ua/ua/n142443-znyjennya-temperatury-ta-doschi-na-shodi-pogoda-v-ukrayini-14-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 14 серпня вже не буде занадто теплою. По усій території буде спостерігатися зниження температури. Найтепліше буде на Закарпатті. Тут вдень повітря прогріється до 28°. Найхолодніше буде у Сумах, де температура повітря вдень не перевищить 21°.

Опадів не очікується, лише у Харківській і Луганській областях вдень можливі дощі. По усій території країни переважатиме північний вітер, 5−10 м/с, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 14 серпня буде помірно теплою і сухою, на небі буде спостерігатися хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 10−12°, вдень — піднімуться до 21−23°.

Погода у Львові буде сухою і відносно теплою. Вночі температура повітря становитиме 10−12°, вдень — 24−26°.

Погода в Одесі збережеться відносно теплою, опадів не очікується. Вночі термометри покажуть 15−17°, вдень — 24−26°.

Погода в Дніпрі 14 серпня буде не надто теплою. Температура повітря вночі опуститься до 11−13°, вдень — підніметься до 21−23°.

Погода в Харкові буде не дуже теплою, вдень очікуються дощі. Вночі температура становитиме 10−12°, вдень повітря прогріється до 20−22°.

Погода на Закарпатті 14 серпня буде теплою і сухою. Вночі температура становитиме 14−16°, вдень повітря прогріється до 26−28°.

Геомагнітна обстановка в Києві 14 серпня буде відносно спокійною. Протягом доби можливі лише незначні збурення магнітного поля.