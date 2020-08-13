У Лукашенко хотят забрать звание доктора Киевского нацуниверситета

У Лукашенко хотят забрать звание доктора Киевского университета, фото — Главком

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Ракурс

Александра Лукашенко хотят наказать за жестокое подавление протестов в Беларуси. Выпускники и студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просят у ректора и Ученого совета лишить его звания почетного доктора.

Директор Центра коммуникаций КНУ Елена Добржанская рассказала, что такой статус у Лукашенко с ноября 2009 года.

Студенты и выпускники университета собирают подписи под соответствующим обращением.

В нем говорится:

Обращаемся к вам с просьбой лишить Александра Лукашенко звания Почетного доктора Киевского национального университета имени Шевченко, поскольку он является ответственным за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы.

Студенты считают, что Лукашенко не заслуживает носить высокое звание почетного доктора их вуза. Обращение подписали более 150 человек, среди них и экс-председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Лукашенко стал почетным доктором КНУ 5 ноября 2009 года. Это звание присвоил президенту соседнего государства ректор Леонид Губерский. Тогда речь шла о вручении диплома «выдающемуся политическому и государственному деятелю Беларуси».

Напомним, что соседняя страна охвачена протестами — митингами и забастовками. Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными.

ОМОНовцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Всего задержали более 6 тыс. человек.

О намерении идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не сообщал.

«Ракурс» сообщал, что милиция схватила четырех граждан Украины.