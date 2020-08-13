В Лукашенка хочуть забрати звання доктора Київського нацуніверситету

В Лукашенка хочуть забрати звання доктора Київського університету, фото — Главком

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Ракурс

Олександра Лукашенка хочуть покарати за жорстоке придушення протестів у Білорусі. Випускники і студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка просять у ректора і Вченої ради позбавити президента Білорусі звання почесного доктора.

Директор Центру комунікацій КНУ Олена Добржанська розповіла, що такий статус Лукашенко має з листопада 2009 року.

Студенти та випускники університету збирають підписи під відповідним зверненням.

У ньому йдеться:

Звертаємося до вас із проханням позбавити Олександра Лукашенка звання Почесного доктора Київського національного університету імені Шевченка, оскільки він є відповідальним за неприйнятну жорстокість проти мирних протестувальників та спробу сфальсифікувати демократичні вибори.

Студенти вважають, що Лукашенко не заслуговує мати високе звання почесного доктора їхнього вишу. Звернення підписали понад 150 осіб, серед них і екс-голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Лукашенко став почесним доктором КНУ 5 листопада 2009 року. Це звання присвоїв президенту сусідньої держави ректор Леонід Губерський. Тоді йшлося про вручення диплому «видатному політичному і державному діячеві Білорусі».

Нагадаємо, що сусідня країна охоплена протестами — мітингами і страйками. Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими.

ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. Всього затримали понад 6 тис. осіб.

Наміру йти на переговори із протестувальниками і сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не повідомляв.

«Ракурс» повідомляв, що міліція схопила чотирьох громадян України.