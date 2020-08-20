Автомобили Mercedes-Benz могут запретить в Германии. Фото: pikist.com

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Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц), автомобилестроительная компания из Германии, нарушила правила интеллектуальной собственности, когда использовала в своих автомобилях мобильные технологии Nokia без ведома последней.

«Нокиа» может запросить запрет на продажу новых автомобилей Mercedes в Германии, если инициирует отдельную судебную процедуру и внести залог в размере 7 млрд евро для исполнения запрета. К такому выводу пришел суд в немецком Мангейме. Об этом сообщает Carbuzz со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что эта сумма может стать компенсацией для ответчика в случае наложения запрета. В случае принятия иска, новые «Мерседесы» запретят в Германии. У концерна Daimler уже заявили, что будут готовить апелляцию.

Взамен финская компания готова к судебной тяжбе, поскольку хочет напрямую работать с автопроизводителями и получать процент за каждый проданный автомобиль, в котором используются ее технологии. Специалисты подсчитали, что Nokia получает на предоставлении своих разработок автопроизводителям 1,4 млрд евро в год.

Напомним, в январе немецкий автопроизводитель Daimler AG объявил об отзыве около 745 тыс. транспортных средств с американского рынка из-за проблем в корпусе авто.