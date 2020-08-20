Автомобілі Mercedes-Benz можуть заборонити в Німеччині. Фото: pikist.com

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Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц), автомобілебудівна компанія з Німеччини, порушила правила інтелектуальної власності, коли використала у своїх автомобілях мобільні технології Nokia без відома останньої.

«Нокіа» може запросити заборону на продаж нових автомобілів Mercedes в Німеччині, якщо ініціює окрему судову процедуру і внести заставу в розмірі 7 млрд євро для виконання заборони. Такого висновку дійшов суд у німецькому Мангеймі. Про це повідомляє Carbuzz з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що ця сума може стати компенсацією для відповідача у разі накладення заборони. У разі ухвалення позову, нові «Мерседеси» заборонять у Німеччині. У концерну Daimler вже заявили, що готуватимуть апеляцію.

Натомість фінська компанія готова до судової тяганини, оскільки хоче безпосередньо працювати з автовиробниками і отримувати відсоток за кожен проданий автомобіль, в якому використовуються її технології. Фахівці підрахували, що Nokia отримує на наданні своїх розробок автовиробникам 1,4 млрд євро на рік.

Нагадаємо, у січні німецький автовиробник Daimler AG оголосив про відкликання близько 745 тис. транспортних засобів з американського ринку через проблеми у корпусі авто.