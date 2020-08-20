1 млн грн взятки за медицинские маски требовало командование Медсил ВСУ. Фото: СБУ

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Коррупцию в Вооруженных силах Украины разоблачили правоохранители — блокирована масштабная коррупционная схема, организованная при закупке средств индивидуальной защиты для армии.

Оказалось, что незаконную сделку организовали начальник управления командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Они требовали от предпринимателя, который продавал маски, взятку в размере 1 млн грн. За это «вознаграждение» дельцы обещали бизнесмену победу в тендере. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки — 1 грн с каждой маски. Об этом 20 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители на днях задокументировали получение злоумышленниками первой части взятки в сумме 400 тыс. грн. Этот «откат» дельцы разделили между собой и передали другим чиновникам. Задержали коррупционеров после передачи 600 тыс. грн взятки.

Сейчас начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Силовики уже провели 13 обысков, а задержанным вскоре изберут меру пресечения.

Напомним, в июле Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины на приобретении 35 тыс. некачественных тестов для диагностики коронавируса.