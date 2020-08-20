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Ракурс
1 млн грн хабаря за медичні маски вимагало командування Медсил ЗСУ. Фото: СБУ

1 млн грн хабаря за медичні маски вимагало командування Медсил ЗСУ (ФОТО, ВІДЕО)

20 сер 2020, 13:10
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Корупцію в Збройних силах України викрили правоохоронці — блоковано масштабну корупційну схему, організовану під час закупівлі засобів індивідуального захисту для армії.

Виявилося, що незаконну оборудку організували начальник управління командування Медичних сил разом із офіцером медслужби однієї з бригад ЗСУ, посадовцем Державної інспекції енергетичного нагляду та посередником. Вони вимагали від підприємця, який продавав маски, хабар у розмірі 1 млн грн. За цю «винагороду» ділки обіцяли бізнесмену перемогу в тендері. При цьому розмір хабара був обумовлений обсягом поставки — 1 грн із кожної маски. Про це 20 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці днями задокументували отримання зловмисниками першої частини хабара в сумі 400 тис. грн. Цей «відкат» ділки розділили між собою та передали іншим посадовцям. Затримали корупціонерів після передачі 600 тис. грн хабара.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Силовики вже провели 13 обшуків, а затриманим незабаром оберуть запобіжний захід.

1 млн грн хабара за медичні маски вимагало командування Медсил ЗСУ. Фото: СБУ

1 млн грн хабара за медичні маски вимагало командування Медсил ЗСУ. Фото: СБУ

1 млн грн хабара за медичні маски вимагало командування Медсил ЗСУ. Фото: СБУ


Нагадаємо, у липні Служба безпеки України викрила посадовців Херсонського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України на закупівлі 35 тис. неякісних тестів для діагностики коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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