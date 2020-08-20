За 10 дней до 1 сентября учителя не знают, как будет происходить обучение - педагоги

https://racurs.ua/n142730-za-10-dney-do-1-sentyabrya-uchitelya-ne-znaut-kak-budet-prohodit-obuchenie-pedagogi.html

Ракурс

Коронавирусный карантин в школах привел к внедрению смешанной формы обучения. Но к ней педагоги не готовы — прежде всего из-за неосведомленности относительно того, как будет проходить учебный процесс с 1 сентября.

В новом учебном году не будет «чистого» традиционного или дистанционного обучения, считает бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Он прогнозирует, что обучение будет смешанным, но педагоги к этому пока что не готовы.

Ликарчук требует от Министерства образования и науки и медиков четких разъяснений, ведь за 10 дней до 1 сентября чиновники до сих пор не опубликовали конкретные методики и разъяснения по поводу организации обучения.

Бывший глава УЦОКО считает, что самый оптимальный вариант обучения в условиях коронавируса — посещение школы только для получения объяснений нового материала и оценки усвоенного.

Все остальное — изучение, обобщение, систематизация, консультирование — происходит дистанционно, — написал Ликарчук.

Столичный департамент образования и науки обратился в МОН с просьбой предоставить ориентировочные модели организации образовательного процесса. Педагогов интересует и то, как в будущем реагировать на изменение уровней эпидемической ситуации.

Кроме того, педагоги просят разъяснить, сколько продлятся уроки, которые будут проходить в режиме онлайн, смогут ли директора школ самостоятельно изменять режим работы, чтобы оптимизировать использование фонда заработной платы, как будет оплачиваться труд педагогов, работающих на дистанционной и смешанной формах обучения.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Минздрав утвердит новые правила пребывания учеников в школах во время обучения в условиях коронавирусного карантина. Одной из новинок станет использование защитных прозрачных экранов учителями во время уроков. В тоже время руководство Минздрава пока не обсуждает обязательное ПЦР-тестирование педагогов.