За 10 днів до 1 вересня вчителі не знають, як відбуватиметься навчання, фото — Конкурент

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Ракурс

Коронавірусний карантин у школах спричинив спровадження змішаної форми навчання. Але до неї освітяни не готові — передусім через необізнаність щодо того, як відбуватиметься навчальний процес з 1 вересня.

У новому навчальному році не буде «чистого» традиційного і суто дистанційного навчання, вважає колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Він прогнозує, що навчання буде змішаним, але педагоги до цього поки не готові.

Лікарчук вимагає від Міністерства освіти і науки та медиків чітких роз’яснень, адже за 10 днів до 1 вересня чиновники досі не опублікували конкретні методики та роз’яснення щодо організації навчання.

Колишній очільник УЦОЯО вважає, що найоптимальніший варіант навчання в умовах коронавірусу — відвідування школи лише для отримання пояснень нового матеріалу і оцінки засвоєного.

Все інше — вивчення, узагальнення, систематизація, консультування відбувається дистанційно, — написав Лікарчук.

Столичний департамент освіти і науки звернувся до МОН з проханням надати орієнтовні моделі організації освітнього процесу. Освітян цікавить й те, як у майбутньому реагувати на зміну рівнів епідемічної ситуації.

Окрім того, педагоги просять роз’яснити, скільки триватимуть уроки, які з них проходитимуть в режимі онлайн, чи зможуть директори шкіл самостійно змінювати режим роботи, щоб оптимізувати використання фонду заробітної плати, як буде оплачуватися праця педагогів, які працюють за дистанційною та змішаною формами навчання.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що МОЗ затвердить нові правила перебування учнів в школах під час навчання в умовах коронавірусного карантину. Однією з новинок стане використання захисних прозорих екранів вчителями під час уроків. Натомість керівництво галузі наразі не обговорює обов’язкове ПЛР-тестування педагогів.