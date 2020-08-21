Копию ключа сумели создать по его звуку в замочной скважине. Фото: o-dveryah.ru

https://racurs.ua/n142815-kopiu-klucha-sozdali-po-ego-zvuku-v-zamochnoy-skvajine.html

Ракурс

Копию ключа ученым удалось создать по его звуку в замочной скважине.

Когда ключ входит в цилиндровый замок, он сдвигает штифты, которые и издают звуки. Штифты принимают определенную конфигурацию, соответствующую насечкам на ключе. При возврате ключа эти насечки сдвигают эти штифты, создается ряд звуков. Исследователи создали систему под названием SpiKey — она анализирует звуки из замочной скважины, а также время между ними. Об этом сообщает Qwern.net.

Ученые заявляют, что эти звуки дают возможность сделать вывод о форме ключа, а время между ними показывает расстояния между бороздами. Сейчас система не очень точная, но уже может подбирать до 15 вариантов ключей. В самых точных случаях SpiKey выдает три варианта, один из которых будет работать.

Отмечается, что из 586 тыс. 584 возможных ключей для замка с шестью штифтами, программа смогла определить около 56% (330 тыс. 424) уязвимых для атаки. Из этих 330 тыс. 424 SpiKey может найти 10 наиболее подходящих вариантов с точностью до 94%.

Авторы системы признаются, что она не очень удобна в использовании, но может снизить физические нагрузки, связанные со взломом дверей.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки механик смог сыграть на гаечных ключах рождественскую мелодию Jingle Bells. Мужчина разложил в ряд гаечные ключи разного размера и, как на металлофоне, сыграл известную мелодию.