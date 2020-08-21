Копію ключа зуміли створити по його звуку в замковій щілині. Фото: o-dveryah.ru

https://racurs.ua/ua/n142815-kopiu-klucha-stvoryly-po-yogo-zvuku-v-zamkoviy-schilyni.html

Ракурс

Копію ключа науковцям вдалося створити по його звуку в замковій щілині.

Коли ключ входить в циліндровий замок, він зрушує штифти, які і видають звуки. Штифти приймають певну конфігурацію, відповідну насічкам на ключі. При поверненні ключа ці насічки зрушують ці штифти, створюється низка звуків. Дослідники створили систему, яка називається SpiKey — вона аналізує звуки з замкової щілини, а також час між ними. Про це повідомляє Qwern.net.

Науковці заявляють, що ці звуки дають можливість зробити висновок про форму ключа, а час між ними показує відстані між борознами. Наразі система не дуже точна, але вже може підбирати до 15 варіантів ключів. У найточніших випадках SpiKey видає три варіанти, один з яких буде працювати.

Зазначається, що з 586 тис. 584 можливих ключів для замка з шістьма штифтами, програма змогла визначити близько 56% (330 тис. 424) вразливих для атаки. З цих 330 тис. 424 SpiKey може знайти 10 найбільш підходящих варіантів з точністю до 94%.

Автори системи зізнаються, що вона не дуже зручна у використанні, але може знизити фізичні навантаження, пов’язані зі зломом дверей.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки механік зміг зіграти на гайкових ключах різдвяну мелодію Jingle Bells. Чоловік розклав у ряд гайкові ключі різного розміру і, як на металофоні, зіграв відому мелодію.