Взрыв газа в Ярославле. Фото: 76.ru

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Взрыв бытового газа произошел 21 августа в многоквартирном жилом доме в городе Ярославль.

ЧП произошло в 19:25 по местному времени. В результате взрыва газа в десятиэтажном доме обрушились перекрытия с пятого по третий этаж. Впоследствии обрушился и шестой этаж. В результате взрыва погибла одна женщина, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным делам.

Всех пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Виноградова. По информации спасателей, под завалами могут оставаться люди. Из поврежденного дома эвакуировали 160 человек.

Напомним, 15 июля взрыв газа произошел в кулинарной школе, которая расположена в одном из жилых домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге. В результате взрыва пострадала 50-летняя женщина. Из-за ожогов 70% тела потерпевшая находится в тяжелом состоянии. Не исключено, что она пыталась покончить с собой, следствием чего и стал взрыв.