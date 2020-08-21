Вибух газу в Ярославлі. Фото: 76.ru

https://racurs.ua/ua/n142816-vybuh-gazu-zruynuvav-bagatopoverhivku-v-rosiyi-z-yavylosya-video.html

Ракурс

Вибух побутового газу стався 21 серпня в багатоквартирному житловому будинку в місті Ярославль.

Надзвичайна подія сталася о 19:25 за місцевим часом. Внаслідок вибуху газу в десятиповерховому будинку обвалилися перекриття з п’ятого по третій поверх. Згодом обвалився й шостий поверх. Внаслідок вибуху загинула одна жінка, ще четверо постраждали. Про це повідомляє РБК із посиланням на прес-службу Міністерства з надзвичайних справ.

Всіх постраждалих госпіталізували в міську клінічну лікарню імені Виноградова. За інформацією рятувальників, під завалами можуть залишатися люди. З пошкодженого будинку евакуювали 160 осіб.

Нагадаємо, 15 липня вибух газу стався у кулінарній школі, яка розташована в одному з житлових будинків на Краснопутилівській вулиці в Санкт-Петербурзі. Унаслідок вибуху постраждала 50-річна жінка. Через опіки 70% тіла потерпіла перебуває у важкому стані. Не виключено, що вона намагалася накласти на себе руки, наслідком чого і став вибух.