Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Вибух газу в Ярославлі. Фото: 76.ru

Вибух газу зруйнував багатоповерхівку в Росії, з’явилося відео

21 сер 2020, 22:18
999

Вибух побутового газу стався 21 серпня в багатоквартирному житловому будинку в місті Ярославль.

Надзвичайна подія сталася о 19:25 за місцевим часом. Внаслідок вибуху газу в десятиповерховому будинку обвалилися перекриття з п’ятого по третій поверх. Згодом обвалився й шостий поверх. Внаслідок вибуху загинула одна жінка, ще четверо постраждали. Про це повідомляє РБК із посиланням на прес-службу Міністерства з надзвичайних справ.

Всіх постраждалих госпіталізували в міську клінічну лікарню імені Виноградова. За інформацією рятувальників, під завалами можуть залишатися люди. З пошкодженого будинку евакуювали 160 осіб.

Вибух газу в Ярославлі. Фото: 76.ru

Вибух газу в Ярославлі. Фото: 76.ru


Нагадаємо, 15 липня вибух газу стався у кулінарній школі, яка розташована в одному з житлових будинків на Краснопутилівській вулиці в Санкт-Петербурзі. Унаслідок вибуху постраждала 50-річна жінка. Через опіки 70% тіла потерпіла перебуває у важкому стані. Не виключено, що вона намагалася накласти на себе руки, наслідком чого і став вибух.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿