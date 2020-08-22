Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом. Фото: Коммерсант

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Телефонный разговор провел сегодня, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции поздравил Зеленского и всех украинцев с Днем независимости и отметил, что он чрезвычайно рад активации двухсторонних отношений, несмотря на пандемию коронавируса.

Также Эрдоган поздравил Зеленского с установлением на Донбассе полного прекращения огня. Президент Украины отметил, что уже 27 дней подряд Вооруженные силы Украины не несут на Донбассе потерь, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Было отмечено возобновление авиасообщения между странами, что позитивно отразилось на потоке туристов из Украины.

Зеленский поздравил турецкого президента с открытием залежей природного газа на турецком побережье Черного моря и отметил, что разработка месторождений позволит усилить энергетическую независимость Турции.

Кроме того, лидеры государств обсудили ход выполнения совместных договоренностей по строительству автомобильных дорог, а также жилья для 500 семей переселенцев из Крыма.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также за содействие в освобождении украинских граждан, в частности крымских татар, которые незаконно удерживаются на территории РФ, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Владимир Зеленский поднял вопрос необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией лиц.

Зеленский заявил о необходимости улучшения условий доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок. Он призвал исключить Украину из списка стран, к которым применяются дополнительные пошлины.

Эрдоган ответил, что поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами.

В конце разговора Эрдоган пригласил Зеленского посетить с визитом Турцию.