Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом. Фото: Комерсант

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Телефонну розмову провів сьогодні, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Президент Туреччини привітав Зеленського і усіх українців з Днем незалежності і зазначив, що він надзвичайно радий активації двосторонніх відносин, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Також Ердоган привітав Зеленського із встановленням на Донбасі повного припинення вогню. Президент України зазначив, що вже 27 днів поспіль Збройні сили України не несуть на Донбасі втрат, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Було відзначено відновлення авіасполучення між країнами, що позитивно вплинуло на потік туристів із України.

Зеленський привітав турецького президента з відкриттям покладів природного газу на турецькому узбережжі Чорного моря і зазначив, що розробка родовищ дозволить посилити енергетичну незалежність Туреччини.

Крім того, лідери держав обговорили хід виконання спільних домовленостей із будівництва автомобільних доріг, а також житла для 500 сімей переселенців із Криму.

Зеленський подякував Ердогана за відстоювання прав та інтересів кримських татар, а також за сприяння у звільненні українських громадян, зокрема кримських татар, які незаконно утримуються на території РФ, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Володимир Зеленський порушив питання необхідності продовження роботи у напрямку звільнення утримуваних Росією осіб.

Зеленський заявив про необхідність поліпшення умов доступу деяких груп українських товарів на турецький ринок. Він закликав виключити Україну зі списку країн, до яких застосовуються додаткові мита.

Ердоган відповів, що доручить опрацювати це питання із відповідними відомствами.

Наприкінці розмови Ердоган запросив Зеленського відвідати з візитом Туреччину.