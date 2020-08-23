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«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов — видео и фото финала с ПСЖ
«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов — видео и фото финала с ПСЖhttps://racurs.ua/n142868-bavariya-v-shestoy-raz-vyigrala-ligu-chempionov-video-i-foto-finala-s-psj.htmlРакурс
Мюнхенская «Бавария» — победитель Лиги чемпионов. Победу и трофей немецкому клубу обеспечил единственный гол в ворота «Пари Сен-Жермен» защитника Гнабри Комана.
Это взятие ворот стало ювилейним (500-м) в истории выступлений «Баварии в Лиге чемпионов.
Комана, который, кстати, является воспитанником ПСЖ, признали игроком финала нынешней ЛЧ.
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Первый тайм прошел с инициативой парижан, но они не забили свои моменты. Гнабри забил головой на 59 минуте и в дальнейшем мюнхенцы не дали французской команде ни шанса, чтобы сравнять счет.
Финальный турнир проходил без зрителей в Португалии.
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