«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов — видео и фото финала с ПСЖ

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Ракурс

Мюнхенская «Бавария» — победитель Лиги чемпионов. Победу и трофей немецкому клубу обеспечил единственный гол в ворота «Пари Сен-Жермен» защитника Гнабри Комана.

Это взятие ворот стало ювилейним (500-м) в истории выступлений «Баварии в Лиге чемпионов.

Комана, который, кстати, является воспитанником ПСЖ, признали игроком финала нынешней ЛЧ.

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Первый тайм прошел с инициативой парижан, но они не забили свои моменты. Гнабри забил головой на 59 минуте и в дальнейшем мюнхенцы не дали французской команде ни шанса, чтобы сравнять счет.

Финальный турнир проходил без зрителей в Португалии.