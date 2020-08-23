Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов — видео и фото финала с ПСЖ

«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов — видео и фото финала с ПСЖ

23 авг 2020, 23:54
999

Мюнхенская «Бавария» — победитель Лиги чемпионов. Победу и трофей немецкому клубу обеспечил единственный гол в ворота «Пари Сен-Жермен» защитника Гнабри Комана.

Это взятие ворот стало ювилейним (500-м) в истории выступлений «Баварии в Лиге чемпионов.

Комана, который, кстати, является воспитанником ПСЖ, признали игроком финала нынешней ЛЧ.

.

Первый тайм прошел с инициативой парижан, но они не забили свои моменты. Гнабри забил головой на 59 минуте и в дальнейшем мюнхенцы не дали французской команде ни шанса, чтобы сравнять счет.

Финальный турнир проходил без зрителей в Португалии.

«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов, фото — Твиттер Баварии

«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов, фото — Твиттер ПСЖ

«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов, фото — Твиттер Баварии

«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов, фото — Твиттер Баварии

«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов, фото — Твиттер Баварии


«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов, фото — Твиттер Баварии

«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов, фото — Твиттер Баварии

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров