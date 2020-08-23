«Баварія» виграла Лігу чемпіонів — відео і фото фіналу з ПСЖ

https://racurs.ua/ua/n142868-bavariya-vygrala-ligu-chempioniv-video-i-foto-finalu-z-psj.html

Ракурс

Мюнхенська «Баварія» — переможець цьогорічної Ліги чемпіонів. Перемогу і трофей німецькому клубу забезпечив єдиний гол у ворота «Парі Сен-Жермен» захисника Гнабрі Комана.

Це взяття воріт стало ювілейним (500-м) в історії виступів «Баварії в Лізі чемпіонів.

Комана, який, до речі, є вихованцем ПСЖ, визнали гравцем фіналу цьогорічної ЛЧ.

Перший тайм пройшов з ініціативою парижан, але вони не забили свої моменти. Гнабрі забив головою на 59 хвилині і надалі мюнхенці не дали французькій команді ані шансу, щоб зрівняти рахунок.

Фінальний турнір відбувався без глядачів у Португалії.

.