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Ракурс
«Баварія» виграла Лігу чемпіонів — відео і фото фіналу з ПСЖ

«Баварія» вшосте виграла Лігу чемпіонів — відео і фото фіналу з ПСЖ

23 сер 2020, 23:54
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Мюнхенська «Баварія» — переможець цьогорічної Ліги чемпіонів. Перемогу і трофей німецькому клубу забезпечив єдиний гол у ворота «Парі Сен-Жермен» захисника Гнабрі Комана.

Це взяття воріт стало ювілейним (500-м) в історії виступів «Баварії в Лізі чемпіонів.

Комана, який, до речі, є вихованцем ПСЖ, визнали гравцем фіналу цьогорічної ЛЧ.

Перший тайм пройшов з ініціативою парижан, але вони не забили свої моменти. Гнабрі забив головою на 59 хвилині і надалі мюнхенці не дали французькій команді ані шансу, щоб зрівняти рахунок.

Фінальний турнір відбувався без глядачів у Португалії.

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«Баварія» виграла Лігу чемпіонів, фото — Твіттер Баварії

«Баварія» виграла Лігу чемпіонів, фото — Твіттер Баварії

«Баварія» виграла Лігу чемпіонів, фото — Твіттер Баварії

«Баварія» виграла Лігу чемпіонів, фото — Твіттер ПСЖ

«Баварія» виграла Лігу чемпіонів, фото — Твіттер ПСЖ

«Баварія» виграла Лігу чемпіонів, фото — Твіттер ПСЖ

«Баварія» виграла Лігу чемпіонів, фото — Твіттер ПСЖ


Джерело: Ракурс


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