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«Баварія» виграла Лігу чемпіонів — відео і фото фіналу з ПСЖ
«Баварія» вшосте виграла Лігу чемпіонів — відео і фото фіналу з ПСЖhttps://racurs.ua/ua/n142868-bavariya-vygrala-ligu-chempioniv-video-i-foto-finalu-z-psj.htmlРакурс
Мюнхенська «Баварія» — переможець цьогорічної Ліги чемпіонів. Перемогу і трофей німецькому клубу забезпечив єдиний гол у ворота «Парі Сен-Жермен» захисника Гнабрі Комана.
Це взяття воріт стало ювілейним (500-м) в історії виступів «Баварії в Лізі чемпіонів.
Комана, який, до речі, є вихованцем ПСЖ, визнали гравцем фіналу цьогорічної ЛЧ.
Перший тайм пройшов з ініціативою парижан, але вони не забили свої моменти. Гнабрі забив головою на 59 хвилині і надалі мюнхенці не дали французькій команді ані шансу, щоб зрівняти рахунок.
Фінальний турнір відбувався без глядачів у Португалії.
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