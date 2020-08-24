Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Кличка

https://racurs.ua/n142874-koronavirus-v-kieve-podtverdili-esche-u-207-chelovek-infografika.html

Ракурс

В Киеве за минувшие сутки на 207 человек выросло количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Заболели 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет. Кроме того, среди заболевших 15 детей: семь девочек от одного до 15 лет и восемь мальчиков от года до 11. Также заразились семь медиков. Об этом 24 августа сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

В Деснянском районе в минувшие сутки зарегистрировали больше всего случаев — 39. Еще 28 и 26 случаев зафиксировали в Днепровском и Соломенском районе соответственно.

Выздоровели за прошедшие сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 3 тыс. 826 жителей Киева. Умерли от болезни вчера три человека, а всего COVID-19 унес жизни 170 киевлян.

По состоянию на сегодня, 24 августа, в Киеве с начала эпидемии уже 12 тыс. 23 случая заболевания коронавирусом.

Обращаюсь ко всем: ситуация с распространением вируса действительно, сложная. И не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно только соблюдая необходимые правила. Это элементарно! Маски, дистанция, пользование антисептиком, избежание большого скопления людей, — подчеркнул Кличко.



Напомним, за сутки в Украине зарегистрировали 1 тыс. 799 новых случаев COVID-19. По состоянию на сегодня, 245 августа, в Украине с начала эпидемии уже 106 тыс. 757 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.