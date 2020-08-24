Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Кличка

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У Києві за минулу добу на 207 осіб зросла кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Захворіли 119 жінок віком від 18 до 85 років, 75 чоловіків віком від 21 до 83 рокiв. Крім того, серед хворих 15 дітей: семеро дівчаток від одного до 15 років та восьмеро хлопчиків від одного року до 11. Також інфікувалися семеро медиків. Про це 24 серпня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

У Деснянському районі минулої доби зареєстрували найбільше випадків — 39. Ще 28 та 26 випадків зафіксували у Дніпровському та Солом’янському районі відповідно.

Одужали минулої доби 60 людей. Усього коронавірус подолали 3 тис. 826 мешканців Києва. Померли від хвороби вчора троє осіб, а загалом COVID-19 забрав життя 170 киян.

Станом на сьогодні, 24 серпня, в Києві з початку епідемії вже 12 тис. 23 випадки захворювання на коронавірус.

Звертаюся до всіх: ситуація з розповсюдженням вірусу справді, складна. І не допустити колапсу медицини та суворих обмежень можна тільки дотримуючись необхідних правил. Це елементарно! Маски, дистанція, користування антисептиком, уникнення великого скупчення людей, — наголосив Кличко.



Нагадаємо, за добу в Україні зареєстрували 1 тис. 799 нових випадків COVID-19. Станом на сьогодні, 245 серпня, в Україні з початку епідемії вже 106 тис. 757 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.