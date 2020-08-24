Александр Положинский отказался от ордена Зеленского. Фото: NikLife

https://racurs.ua/n142892-muzykant-polojinskiy-otkazalsya-ot-ordena-zelenskogo-video.html

Ракурс

Александр Положинский, бывший фронтмен групп «Тартак» и «Був'є", отказался от ордена «За заслуги», которым его наградил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий указ президент подписал 21 августа 2020 года.

О своем отказе Положинский сообщил в Facebook, опубликовав видеообращение.

Музыкант посоветовал Зеленскому приберечь ордена для тех, кто их действительно заслуживает. Он заявил, что сегодня на Марше защитников Украины рядом с ним шли люди, которые действительно заслуживают высоких государственных наград.

Кроме того, Положинский считает, что ордена заслуживают люди, которых без веских доказательств обвиняют в убийстве Павла Шеремета. Речь идет о фигурантах этого резонансного дела: Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Ордена, медали, другие государственные звания или награды оставьте тем, кому они действительно нужны и кто их действительно заслуживает. А мне это не нужно. Спасибо. Большое спасибо, — резюмировал Положинский.

Как известно, Положинский в настоящее время является участником группы «Олів'є".

Как ранее писал «Ракурс», Украинский певец DZIDZIO стал заслуженным артистом Украины. Почетное звание ему присвоил президент Владимир Зеленский. Сегодня, 24 августа, DZIDZIO исполнил гимн Украины перед выступлением главы государства.