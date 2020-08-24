Олександр Положинський відмовився від ордена Зеленського. Фото: NikLife

https://racurs.ua/ua/n142892-muzykant-polojynskyy-vidmovyvsya-vid-ordena-zelenskogo-video.html

Ракурс

Олександр Положинський, колишній фронтмен гуртів «Тартак» і «Був'є", відмовився від ордена «За заслуги», яким його нагородив президент України Володимир Зеленський. Відповідний указ президент підписав 21 серпня 2020 року.

Про свою відмову Положинський повідомив у Facebook, опублікувавши відеозвернення.

Музикант порадив Зеленському приберегти ордени для тих, хто їх дійсно заслуговує. Він заявив, що сьогодні на Марші захисників України поряд із ним йшли люди, які дійсно заслуговують високих державних нагород.

Крім того, Положинський вважає, що орден заслуговують люди, яких без вагомих доказів звинувачують у вбивстві Павла Шеремета. Йдеться про фігурантів цієї резонансної справи: Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугар.

Ордени, медалі, інші державні звання або нагороди залиште тим, кому вони дійсно потрібні і хто їх дійсно заслуговує. А мені це не потрібно. Спасибі. Велике спасибі, — резюмував Положинський.

Як відомо, Положинський наразі є учасником групи «Олів'є".

Як раніше писав «Ракурс», Український співак DZIDZIO став заслуженим артистом України. Почесне звання йому присвоїв президент Володимир Зеленський. Сьогодні, 24 серпня, DZIDZIO виконав гімн України перед виступом глави держави.