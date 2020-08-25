Василий Грациотов получит 2 млн грн компенсации, фото: UAZMI

https://racurs.ua/n142915-2-mln-grn-poluchit-ot-gosudarstva-odessit-kotoryy-sem-let-dokazyval-svou-nevinovnost.html

Ракурс

В Одессе компенсацию причиненного морального вреда от государства в размере более 2 млн грн получит местный житель Василий Грациотов, которого в течение семи лет обвиняли в совершении умышленного убийства.

Об этом говорится в решении Малиновского районного суда Одессы, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

23 августа 2010 года на Соборной площади в Одессе произошла драка, участником которой был Грациотов. К драке привел конфликт между ним, его девушкой и двумя мужчинами.

На следующий день мужчину задержали, правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. По версии правоохранительных органов, Грациотов намеренно ударил ножом одного из мужчин, что привело к его смерти. Сам Грациотов утверждал, что на него и его девушку тогда напали несколько человек и во время драки он был вынужден применить нож.

До 10 ноября 2017 года он находился в статусе сначала подозреваемого, а впоследствии — обвиняемого и подсудимого по этому уголовному делу. В конце концов суд оправдал его в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Действия Грациотова были признаны необходимой обороной.

Впоследствии Грациотов обратился в суд с иском, в котором просил взыскать за счет средств государственного бюджета через Государственную казначейскую службу компенсацию морального вреда, причиненного действиями органов дознания, досудебного следствия и суда.

За годы, проведенные под следствием и судом, доказывая свою невиновность, одессит получил огромную психологическую травму и подвергся нравственным страданиям, — отмечается в решении суда.

Это решение вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Напомним, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель недавно заявила, что планирует судиться из-за заявления политика Геннадия Балашова о ее якобы «беременности» от президента.