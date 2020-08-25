Василь Граціотов отримає 2 млн грн компенсації, фото: UAZMI

https://racurs.ua/ua/n142915-2-mln-grn-otrymaie-vid-derjavy-odesyt-yakyy-sim-rokiv-dovodyv-svou-nevynuvatist.html

Ракурс

В Одесі компенсацію завданої моральної шкоди від держави в розмірі понад 2 млн грн отримає місцевий житель Василь Граціотов, котрого впродовж семи років звинувачували у скоєнні умисного вбивства.

Про це йдеться в рішенні Малиновського районного суду Одеси, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

23 серпня 2010 року на Соборній площі в Одесі сталася бійка, учасником якої був Граціотов. До бійки призвів конфлікт між ним, його дівчиною та двома чоловіками.

Наступного дня його затримали, правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. За версією правоохоронних органів, Граціотов навмисно вдарив ножем одного з чоловіків, що призвело до його смерті. Сам Граціотов стверджував, що на нього та його дівчину тоді напали кілька людей і під час бійки він був змушений застосувати ніж.

До 10 листопада 2017 року він перебував у статусі спочатку підозрюваного, а згодом — обвинуваченого та підсудного у цій кримінальній справі. Зрештою суд виправдав його у зв’язку із відсутністю у його діях складу злочину. Дії Граціотова були визнані необхідною обороною.

Згодом Граціотов звернувся до суду з позовом, в якому просив стягнути за рахунок коштів державного бюджету через Державну казначейську службу компенсацію моральної шкоди, завданої діями органів дізнання, досудового слідства та суду.

За роки, проведені під слідством та судом, доказуючи свою невинуватість, одесит отримав величезну психологічну травму та зазнав моральних страждань, — зазначається в рішенні суду.

Це рішення набуде законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель нещодавно заявила, що планує судитися через заяву політика Геннадія Балашова про її нібито «вагітність» від президента.