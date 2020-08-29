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Авария в аннексированном Крыму оставила без газа 16 тыс. человек. Фото: sprotyv.info
Авария в аннексированном Крыму оставила без газа 16 тыс. человекhttps://racurs.ua/n143133-avariya-v-anneksirovannom-krymu-ostavila-bez-gaza-16-tys-chelovek.htmlРакурс
Авария в аннексированном Крыму на подземном газопроводе диаметром 159 мм в поселке Гвардейское Симферопольского района оставила без газа около 16 тыс. человек.
Авария произошла вчера, 28 августа, во время проведения несанкционированных земельных работ, сообщает «Керчь Инфо».
В «Крымгазсети» заявили, что ремонтные работы будут проводиться с 29 по 31 августа. Сразу после их завершения газоснабжение абонентов будет восстановлено.
В настоящее время ликвидацией аварии занимаются ремонтные бригады предприятия.
Как ранее писал «Ракурс», секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких предпосылок для «гуманитарной катастрофы» в Крыму нет, поэтому Украина не будет поставлять воду на полуостров.
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