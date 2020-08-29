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Ракурс
Авария в аннексированном Крыму оставила без газа 16 тыс. человек. Фото: sprotyv.info

Авария в аннексированном Крыму оставила без газа 16 тыс. человек

29 авг 2020, 17:37
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Авария в аннексированном Крыму на подземном газопроводе диаметром 159 мм в поселке Гвардейское Симферопольского района оставила без газа около 16 тыс. человек.

Авария произошла вчера, 28 августа, во время проведения несанкционированных земельных работ, сообщает «Керчь Инфо».

В «Крымгазсети» заявили, что ремонтные работы будут проводиться с 29 по 31 августа. Сразу после их завершения газоснабжение абонентов будет восстановлено.


В настоящее время ликвидацией аварии занимаются ремонтные бригады предприятия.

Как ранее писал «Ракурс», секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких предпосылок для «гуманитарной катастрофы» в Крыму нет, поэтому Украина не будет поставлять воду на полуостров.


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