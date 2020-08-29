Аварія в анексованому Криму залишила без газу 16 тис. осіб. Фото: sprotyv.info

https://racurs.ua/ua/n143133-avariya-v-aneksovanomu-krymu-zalyshyla-bez-gazu-16-tys-osib.html

Ракурс

Аварія в анексованому Криму на підземному газопроводі діаметром 159 мм у селищі Гвардійське Сімферопольського району залишила без газу близько 16 тис. осіб.

Аварія сталася вчора, 28 серпня, під час проведення несанкціонованих земляних робіт, повідомляє «Керч Інфо».

У «Кримгазмережі» заявили, що ремонтні роботи будуть проводитися із 29 по 31 серпня. Відразу після їх завершення газопостачання абонентів буде відновлено.

Наразі ліквідацією аварії займаються ремонтні бригади підприємства.

Як раніше писав «Ракурс», секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що ніяких передумов для «гуманітарної катастрофи» у Криму немає, тому Україна не буде поставляти воду на півострів.