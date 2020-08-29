Разумков подписал закон о повышении минимальной зарплаты — слово за Зеленским. Фото: Рубрика

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Ракурс

Минимальная зарплата в Украине с 1 сентября будет повышена до 5 тыс. грн. Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», который предусматривает повышение минимальной зарплаты, уже подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Верховной Рады.

На сайте указано, что сегодня, 29 августа, закон возвращен с подписью спикера парламента и передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Следует отметить, что простые украинцы не очень существенно ощутят на своих кошельках повышение минимальной зарплаты, зато Пенсионный фонд может получить уже в этом году дополнительно 1,7 млрд грн. Кроме того, еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом.

Как ранее писал «Ракурс», Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров о введении карантинных ограничений в Украине. В частности, КСУ отменил ограничения на выплату зарплат госслужащих и должностных лиц в размере 47 тыс. грн.