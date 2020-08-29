Разумков підписав закон про підвищення мінімальної зарплати — слово за Зеленським. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n143134-razumkov-pidpysav-zakon-pro-pidvyschennya-minimalnoyi-zarplaty-slovo-za-zelenskym.html

Ракурс

Мінімальна зарплата в Україні з 1 вересня буде підвищена до 5 тис. грн. Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який передбачає підвищення мінімальної зарплатні, вже підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Верховної Ради.

На сайті вказано, що сьогодні, 29 серпня, закон повернуто з підписом спікера парламенту і передано на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Слід зазначити, що прості українці не дуже суттєво відчують на своїх гаманцях підвищення мінімальної зарплати, зате Пенсійний фонд може отримати вже цього року додатково 1,7 млрд грн. Крім того, ще 1,2 млрд грн податку на доходи фізосіб розподіляться між місцевими бюджетами та держбюджетом.

Як раніше писав «Ракурс», Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення постанови Кабінету міністрів про введення карантинних обмежень в Україні. Зокрема, КСУ скасував обмеження на виплату зарплат держслужбовців і посадових осіб у розмірі 47 тис. грн.