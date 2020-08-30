Моллюски вида "Крылья ангела". Фото: Depo.Odessa

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В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» на Одесчине ученые обнаружили поселение моллюсков вида «Крылья ангела».

Ранее исследователям удавалось обнаружить только мертвых моллюсков. Об этом рассказал заместитель директора парка, доктор биологических наук Иван Русев в своем Facebook.

В заповедной части парка на мысе Кафа, а также в прибрежной части Черного моря ученым наконец-то удалось найти редких живых моллюсков и их колонию.





Оказалось, что они населяют всю прибрежную часть Черного моря в парке и формирует компактные поселения на глинистых отложениях. Их численность оказалась огромной и исчисляется тысячами на один гектар земли.





Ученые также рассказали, что моллюски выполняют роль своеобразных «фильтров» в лимане, а также являются частью пищевой цепочки животных и источником обогащения кальция в морях и лиманах.

Моллюски, которых нашли исследователи в лимане, оказались в два раза крупнее морских моллюсков. Это может говорить о том, что еда и условия проживания в лимане намного лучше.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Житомирщине нашли редкие серебряные монеты 1000−1019 годов. 32 монеты являются сокровищем национального значения, поскольку более 100 лет украинские историки не находили таких артефактов.