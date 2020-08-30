"Крила янгола". Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n143148-unikalne-poselennya-kryl-yangola-znayshly-v-odeskiy-oblasti-foto.html

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У Національному природному парку «Тузловські лимани» на Одещині вчені знайшли поселення молюсків «Крила янгола».

Раніше дослідникам вдавалося виявити лише мертвих молюсків. Про це розповів заступник директора парку, доктор біологічних наук Іван Русєв у своєму Facebook.

В заповідній частині парку на мисі Кафа, а також в прибережній частині Чорного моря вченим нарешті вдалося знайти колонію рідкісних живих молюсків.



Виявилося, що вони населяють всю прибережну частину Чорного моря в парку і формують компактні поселення на глинистих відкладеннях. Кількість молюсків виявилася величезною та обчислюється тисячами на один гектар землі.

Вчені також розповіли, що молюски виконують роль своєрідних «фільтрів» в лимані, і також є частиною харчового ланцюжка тварин та джерелом збагачення кальцію в морях і лиманах.

Молюски, яких знайшли дослідники в лимані, виявилися у два рази більше морських молюсків. Це може говорити про те, що їжа та умови проживання в лимані набагато кращі для цих тварин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Житомирщині знайшли рідкісні срібні монети 1000−1019 років. 32 монети є скарбом національного значення, оскільки понад 100 років українські історики не знаходили таких артефактів.