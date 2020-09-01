Разумков открыл четвертую сессию Рады и назвал главные вызовы осени

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Верховная Рада официально заработала — 1 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию ВР девятого созыва. После этого хор имени Григория Веревки спел государственный гимн Украины. В зале зарегистрировались 299 депутатов.

Разумков поздравил нардепов с плодотворным годом работы в Раде, отметив, что в стенах парламента было проголосовано много хороших вещей. Также спикер признал и наличие ошибок.

Да, мы делали ошибки… Но нас ожидают и важные вызовы в дальнейшем. Пожалуй, три из главных — это вторая волна коронавируса. Все вы видите число больных и не только в Украине. И в этом плане без Верховной Рады будет трудно выйти из ситуации. Второй вопрос, который вытекает из первого, — глобальный экономический кризис. У нас с вами на этой сессии будет большой вызов — это государственный бюджет Украины на 2021 год, — отметил Разумков.

Глава парламента надеется, что Рада и правительство сделают все для того, чтобы бюджет был вовремя принят и государство вошло в новый год со сметой.

Третий серьезный вопрос — местные выборы. Я сейчас говорю не о законодательстве, которое мы приняли. Я говорю о политике… Всегда при принятии решений будет политический аспект, но мне очень хотелось бы, чтобы даже во время избирательной кампании все понимали, что выборы проходят, а уважение людей либо останется, либо нет. Поэтому политика — это правильно и важно, рейтинги важны на 100%. Однако государственная позиция должна быть над ними. Мы в прошлом году доказали, что парламент может и умеет работать, — резюмировал Разумков.

Напомним, четвертая сессия Верховной Рады будет продолжаться до 22 января 2021 года в соответствии с календарным планом.