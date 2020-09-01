Разумков відкрив четверту сесію Ради та назвав головні виклики осені

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Верховна Рада офіційно запрацювала 1 вересня — спікер парламенту Дмитро Разумков відкрив четверту сесію ВР дев’ятого скликання. Після цього хор імені Григорія Верьовки заспівав державний гімн України. У залі зареєструвалося 299 депутатів.

Після відкриття Разумков привітав нардепів з плідним роком роботи у Раді, зазначивши, що у стінах парламенту було проголосовано багато хороших речей. Також спікер визнав й наявність помилок.

Так, ми робили помилки… Але перед нами важливі питання і в подальшому. Мабуть, три з головних — це друга хвиля коронавірусу. Всі ви бачите кількість хворих і не лише в Україні. І в цьому плані без Верховної Ради буде важко вийти із ситуації. Друге питання, яке випливає з першого, — глобальна економічна криза. У нас з вами на цій сесії буде великий виклик — це державний бюджет України на 2021 рік, — зазначив Разумков.

Очільник парламенту сподівається, що Рада і уряд зроблять все для того, щоб бюджет був вчасно ухвалений і держава увійшла в новий рік із кошторисом.

Третє серйозне питання — місцеві вибори. Я зараз говорю не про законодавство, яке ми ухвалили. Я говорю про політику… Завжди при ухваленні рішень буде політичний аспект, але мені дуже хотілося б, щоб навіть під час виборчої кампанії всі розуміли, що вибори минають, а повага людей залишатиметься або не залишатиметься з нами. Тому політика — це правильно і важливо, рейтинги важливі на 100%. Однак державницька позиція повинна привілеювати над ними. Ми торік довели, що парламент може і вміє працювати, — резюмував Разумков.

Нагадаємо, четверта сесія Верховної Ради триватиме до 22 січня 2021 року відповідно до календарного плану.