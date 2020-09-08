«Терроризм» приписывают 15-летнему подростку в России — его бросили за решетку

Арест подростка. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n143546-terrorizm-pripisyvaut-15-letnemu-podrostku-v-rossii-ego-brosili-za-reshetku.html

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Российская Федерация уже неоднократно обвиняла в терроризме подростков. На этот раз Железнодорожный суд российского города Красноярск арестовал 15-летнего школьника по делу о планировании теракта в здании учебного заведения, где учился «террорист».

Правоохранители утверждают, что юноша готовился к теракту и самостоятельно изготовил взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Так, согласно версии силовиков, весной 2020 года школьник задумал совершить теракт в школе, в которой учился. Он начал изучать инструкцию по изготовлению взрывчатки и успел создать четыре устройства, которые хранил в нежилом помещении.

Приступить к теракту подросток не смог, так как его умысел пресекла ФСБ. Силовики утверждают, что школьник во всем сознался и раскаялся. Отмечается, что юноша будет находиться под стражей минимум до 3 ноября.

За подготовку к теракту школьнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы

Напомним, ранее мы сообщали, что в России сотрудник Национальной гвардии РФ стал героем резонансного видео, в котором угрожал подбросить наркотики мужчине из-за слишком громкого прослушивания музыки.

Силовик не знал, что его слова записываются на камеру, установленную хозяином квартиры из-за частых конфликтов с соседями.