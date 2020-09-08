«Тероризм» приписують 15-річному підлітку у Росії — його кинули за ґрати

Арешт підлітка. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n143546-teroryzm-prypysuut-15-richnomu-pidlitku-u-rosiyi-yogo-kynuly-za-raty.html

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Російська Федерація вже неодноразово звинувачувала в тероризмі підлітків. Цього разу Залізничний суд російського міста Красноярськ заарештував 15-річного школяра у справі про планування теракту в будівлі освітнього закладу, де навчався «терорист».

Правоохоронці стверджують, що юнак готувався до теракту і самостійно виготовив вибухівку. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

Так, згідно з версією силовиків, навесні 2020 року школяр задумав здійснити теракт в школі. Він почав вивчати інструкцію з виготовлення вибухівки та встиг створити чотири пристрої, які зберігав у нежитловому приміщенні.

Приступити до теракту підліток не зміг, оскільки його умисел викрила ФСБ. Силовики стверджують, що школяр у всьому зізнався і розкаявся. Зазначається, що юнак буде перебувати під вартою щонайменше до 3 листопада.

За підготовку теракту школяреві загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії співробітник Національної гвардії РФ став героєм резонансного відео, в якому погрожував підкинути наркотики чоловікові через занадто гучне прослуховування музики.

Силовик не знав, що його слова записуються на камеру, встановлену господарем квартири через часті конфлікти з сусідами.