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Ракурс
Арешт підлітка. Фото: Телеграф

«Тероризм» приписують 15-річному підлітку у Росії — його кинули за ґрати

8 вер 2020, 13:07
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Російська Федерація вже неодноразово звинувачувала в тероризмі підлітків. Цього разу Залізничний суд російського міста Красноярськ заарештував 15-річного школяра у справі про планування теракту в будівлі освітнього закладу, де навчався «терорист».

Правоохоронці стверджують, що юнак готувався до теракту і самостійно виготовив вибухівку. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

Так, згідно з версією силовиків, навесні 2020 року школяр задумав здійснити теракт в школі. Він почав вивчати інструкцію з виготовлення вибухівки та встиг створити чотири пристрої, які зберігав у нежитловому приміщенні.

Приступити до теракту підліток не зміг, оскільки його умисел викрила ФСБ. Силовики стверджують, що школяр у всьому зізнався і розкаявся. Зазначається, що юнак буде перебувати під вартою щонайменше до 3 листопада.

За підготовку теракту школяреві загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії співробітник Національної гвардії РФ став героєм резонансного відео, в якому погрожував підкинути наркотики чоловікові через занадто гучне прослуховування музики.

Силовик не знав, що його слова записуються на камеру, встановлену господарем квартири через часті конфлікти з сусідами.

Джерело: Ракурс


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